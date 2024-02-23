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انخفاض التضخم في دبي خلال يناير 2024 على أساس سنوي

يُعد انخفاض التضخم في دبي تطورًا إيجابيًا للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء. فمن ناحية، سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المعيشة وتحسين قدرة المستهلكين الشرائية. ومن ناحية أخرى، سيُساعد الشركات على تحسين هوامش الربح وتعزيز قدرتها التنافسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في الإمارة بنسبة 3.6% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، على أساس سنوي مقارنة بـ 4.6% خلال نفس الشهر من عام 2023.

وتسارع معدل التضخم في دبي على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.26% على أساس شهري.

وساهمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بشكل رئيسي في انخفاض التضخم، حيث تراجعت بنسبة 3.87%.

كما ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، مثل:

  • السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة 0.55%.
  • النقل: ارتفعت بنسبة 1.3%.
  • التعليم: ارتفعت بنسبة 0.11%.

جدول أسعار السلع

المجموعة الرئيسيةالتغير (%)
الطعام والمشروبات-3.87%
التبغ-3.06%
الملابس وملبوسات القدم+2.45%
السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود+0.55%
الأثاث والتأتيث ، الأدوات المنزلية وإصلاحها+0.55%
الصحة+0.11%
النقل+1.3%
المعلومات والاتصالات+0.30%
الترفيه والرياضة والثقافة-1.34%
التعليم+0.11%
المطاعم والفنادق+2.06%
التأمين والخدمات المالية+13.34%
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والمتنوعة+1.94%

جدول لمعدل التضخم في دبي منذ كانون الثاني/يناير 2023

الشهرالتضخم
كانون الثاني/يناير 20234.6%
شباط/فبراير 20234.9%
آذار/مارس 20234.3%
نيسان/أبريل 20233.3%
أيار/مايو 20233.0%
حزيران/يونيو 20232.0%
تموز/يوليو 20231.0%
آب/أغسطس 20232.3%
أيلول/سبتمبر 20233.8%
تشرين الأول/أكتوبر 20234.3%
تشرين الثاني/نوفمبر 20233.3%
كانون الأول/ديسمبر 20233.3%
كانون الثاني/يناير 20243.6%
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...