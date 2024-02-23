انخفاض التضخم في دبي خلال يناير 2024 على أساس سنوي

كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في الإمارة بنسبة 3.6% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، على أساس سنوي مقارنة بـ 4.6% خلال نفس الشهر من عام 2023.

وتسارع معدل التضخم في دبي على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.26% على أساس شهري.

وساهمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بشكل رئيسي في انخفاض التضخم، حيث تراجعت بنسبة 3.87%.

كما ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، مثل:

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة 0.55%.

بنسبة 0.55%. النقل: ارتفعت بنسبة 1.3%.

ارتفعت بنسبة 1.3%. التعليم: ارتفعت بنسبة 0.11%.

جدول أسعار السلع

المجموعة الرئيسية التغير (%) الطعام والمشروبات -3.87% التبغ -3.06% الملابس وملبوسات القدم +2.45% السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود +0.55% الأثاث والتأتيث ، الأدوات المنزلية وإصلاحها +0.55% الصحة +0.11% النقل +1.3% المعلومات والاتصالات +0.30% الترفيه والرياضة والثقافة -1.34% التعليم +0.11% المطاعم والفنادق +2.06% التأمين والخدمات المالية +13.34% العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والمتنوعة +1.94%

جدول لمعدل التضخم في دبي منذ كانون الثاني/يناير 2023

الشهر التضخم كانون الثاني/يناير 2023 4.6% شباط/فبراير 2023 4.9% آذار/مارس 2023 4.3% نيسان/أبريل 2023 3.3% أيار/مايو 2023 3.0% حزيران/يونيو 2023 2.0% تموز/يوليو 2023 1.0% آب/أغسطس 2023 2.3% أيلول/سبتمبر 2023 3.8% تشرين الأول/أكتوبر 2023 4.3% تشرين الثاني/نوفمبر 2023 3.3% كانون الأول/ديسمبر 2023 3.3% كانون الثاني/يناير 2024 3.6%