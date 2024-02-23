انخفاض التضخم في دبي خلال يناير 2024 على أساس سنوي

كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في الإمارة بنسبة 3.6% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، على أساس سنوي مقارنة بـ 4.6% خلال نفس الشهر من عام 2023.
وتسارع معدل التضخم في دبي على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.26% على أساس شهري.
وساهمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بشكل رئيسي في انخفاض التضخم، حيث تراجعت بنسبة 3.87%.
كما ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، مثل:
- السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة 0.55%.
- النقل: ارتفعت بنسبة 1.3%.
- التعليم: ارتفعت بنسبة 0.11%.
جدول أسعار السلع
|المجموعة الرئيسية
|التغير (%)
|الطعام والمشروبات
|-3.87%
|التبغ
|-3.06%
|الملابس وملبوسات القدم
|+2.45%
|السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود
|+0.55%
|الأثاث والتأتيث ، الأدوات المنزلية وإصلاحها
|+0.55%
|الصحة
|+0.11%
|النقل
|+1.3%
|المعلومات والاتصالات
|+0.30%
|الترفيه والرياضة والثقافة
|-1.34%
|التعليم
|+0.11%
|المطاعم والفنادق
|+2.06%
|التأمين والخدمات المالية
|+13.34%
|العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والمتنوعة
|+1.94%
جدول لمعدل التضخم في دبي منذ كانون الثاني/يناير 2023
|الشهر
|التضخم
|كانون الثاني/يناير 2023
|4.6%
|شباط/فبراير 2023
|4.9%
|آذار/مارس 2023
|4.3%
|نيسان/أبريل 2023
|3.3%
|أيار/مايو 2023
|3.0%
|حزيران/يونيو 2023
|2.0%
|تموز/يوليو 2023
|1.0%
|آب/أغسطس 2023
|2.3%
|أيلول/سبتمبر 2023
|3.8%
|تشرين الأول/أكتوبر 2023
|4.3%
|تشرين الثاني/نوفمبر 2023
|3.3%
|كانون الأول/ديسمبر 2023
|3.3%
|كانون الثاني/يناير 2024
|3.6%