الهيئة العامة للإحصاء: معدل التضخم في السعودية ارتفع 2.3% في يونيو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر حزيران/يونيو 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى من شهر أيار/مايو السابق البالغ 2.2%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4% وأسعار النقل بنسبة 2.5%.

وأضافت أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.4%، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.7% والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.5%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر حزيران/يونيو 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

وسجّل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 2.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 3.3%، وارتفع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.4%؛ متأثراً بارتفاع استئجار صالات الأفراح بنسبة 18.5%.

كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 6.2%؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.8%.

وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلك لشهر حزيران/يونيو الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2022، متأثراً بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 1.3%.

كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية قد ارتفع بنسبة 2.2% خلال مايو 2022، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حينئذ، إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.