المغرب.. ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مارس إلى 2.4%

شهد المغرب خلال شهر آذار/مارس الماضي تسارعًا في معدل التضخم الأساسي، حيث ارتفع إلى 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات صادرة عن “المندوبية السامية للتخطيط”.

وارتفع التضخم العام بدوره خلال آذار/مارس إلى 0.9% بالمقارنة مع نفس الشهر في 2023، بعد أن كان قد سجل في شباط/فبراير أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2021 عند 0.3%.

ويُعزى هذا الارتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1% في الشهر المنصرم، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويُعد التضخم أحد أبرز التحديات التي تواجه المملكة منذ عام 2022، حيث وصل إلى 6.6% في ذلك العام، قبل أن ينخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات.

ويعود ذلك الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بينما كان متوسط ​​التضخم في العقدين الماضيين حوالي 1.5%.

على الرغم من هذه التحديات، يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض ​​التضخم السنوي هذا العام إلى 2.2%، وهو مستوى قريب من الهدف الحكومي المحدد عند 2%.

ويعود ذلك جزئيًا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 3% في العامين الماضيين، وزيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية.