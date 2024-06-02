العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح ويؤكد الأمن الغذائي لعام 2024

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان صحفي، إن “الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 حقق أهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العراقي من خلال تعزيز الزراعة الوطنية، ودعم المنتجات المحلية”.

وأكد حنون على استمرار عمليات التسويق واسعة النطاق في محافظات الموصل وكركوك وديالى، بالإضافة إلى محافظات عراقية أخرى، موضحًا أن عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بدأت تتضاءل بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي.

وأشار إلى أن “تتخذ العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ودائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة خطوات حاسمة لمنع دخول أي منتجات ترد من مصادر غير معروفة أو مخزنة في مخازن تعود لسنوات سابقة، حيث يتم التعامل معها من خلال وضع اليد وإعادتها إلى شركة ما بين النهرين في وزارة الزراعة واستقطاعها من الحصة الكلية للفلاح أو المزارع”.

أدى النجاح الذي حققته عمليات التسويق الفعالة وحصر المخالفات التي حدثت في المواسم السابقة إلى إتاحة كافة التسهيلات اللازمة للفلاحين، ممّا أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودخول العراق كدولة منتجة لهذا المحصول الاستراتيجي، وأصبح دولة منتجة للقمح التي تشكل أولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي”.

وفي سياق متصل، افتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ساحة “روفيا”، بمحافظة نينوى، في الأسبوع الماضي، فيما سلمت أولى كميات القمح المسوقة وذلك في سياق السعي لزيادة الطاقات الخزنية في المحافظة.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، في شهر أبريل الماضي، استلام 270 ألف طن من القمح حتى الآن، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.