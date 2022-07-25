فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الصادرات السلعية تمنح السعودية 144 مليار ريال في مايو

فادي طنّوس by فادي طنّوس

ارتفعت الصادرات السلعية في السعودية خلال شهر أيار/مايو المنصرم بنسبة 83.4% فيما شهدت الصادرات البترولية زيادة بنسبة 105.5%.

وبلغت مداخيل الصادرات السلعية 144.1 مليار ريال مقابل 78.6 مليار ريال مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، في حين أن قيمة الصادرات البتروليَّة بلغت 116 مليار ريال، مقابل 57 مليار ريال خلال أيار/مايو 2021، وذلك وفقاً لدراسة نشرت بياناتها الهيئة العامة للاحصاء في المملكة الاثنين.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) 28 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال في 2021، وذلك بارتفاع بنسبة 26.7%.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال أيار/مايو  54 مليار ريال بالمقارنة مع 44 مليار ريال في 2021، وذلك بارتفاع نسبته 21.8%.

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