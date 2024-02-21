فريق التحرير by فريق التحرير

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الصادرات السلعية السعودية تنخفض 14.4% في الربع الرابع 2023

بلغت قيمة الصادرات السلعية 297.9 مليار ريال في الربع الرابع 2023، مقابل 348.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير
الصادرات السلعية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن انخفاض في قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 14.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

انخفاض الصادرات السلعية

وبلغت قيمة الصادرات السلعية 297.9 مليار ريال في الربع الرابع 2023، مقابل 348.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

انخفاض الصادرات البترولية

وعُزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات البترولية بنسبة 17.8%، حيث بلغت قيمتها 226.8 مليار ريال مقابل 276.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وانعكس هذا التراجع على نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي، حيث انخفضت من 79.3% في الربع الرابع عام 2022 إلى 76.1% في الربع الرابع عام 2023.

الصادرات السلعية

وعلى صعيد الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 1.2% عن الربع الرابع 2022، حيث بلغت 71.1 مليار ريال مقابل 71.9 مليار ريال.

وتوزعت هذه الصادرات على 9.2% للصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) و42.1% للسلع المعاد تصديرها، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث 2023.

وفي المقابل، شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في قيمة وارداتها بنسبة 2.8% بمقدار 5.4 مليار ريال، حيث بلغت 201.4 مليار ريال في الربع الرابع 2023، مقابل 196.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وتُشير هذه التطورات إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الصادرات غير البترولية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...