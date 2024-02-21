الصادرات السلعية السعودية تنخفض 14.4% في الربع الرابع 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية عن انخفاض في قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 14.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

انخفاض الصادرات السلعية

وبلغت قيمة الصادرات السلعية 297.9 مليار ريال في الربع الرابع 2023، مقابل 348.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

انخفاض الصادرات البترولية

وعُزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات البترولية بنسبة 17.8%، حيث بلغت قيمتها 226.8 مليار ريال مقابل 276.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وانعكس هذا التراجع على نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي، حيث انخفضت من 79.3% في الربع الرابع عام 2022 إلى 76.1% في الربع الرابع عام 2023.

وعلى صعيد الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 1.2% عن الربع الرابع 2022، حيث بلغت 71.1 مليار ريال مقابل 71.9 مليار ريال.

وتوزعت هذه الصادرات على 9.2% للصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) و42.1% للسلع المعاد تصديرها، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث 2023.

وفي المقابل، شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في قيمة وارداتها بنسبة 2.8% بمقدار 5.4 مليار ريال، حيث بلغت 201.4 مليار ريال في الربع الرابع 2023، مقابل 196.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وتُشير هذه التطورات إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الصادرات غير البترولية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني