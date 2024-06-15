كم بلغت كمية السلع التموينية التي أمنت للحجاج في موسم الحج؟

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن كمية السلع الغذائية التي تم توفيرها للحجاج منذ بداية موسم الحج وحتى الآن، والإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين وصول هذه السلع وضمان سلامتها.

حيث تمكّنت الوزارة من تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية في المشاعر المقدسة، وضمان أن تكون ذات جودة عالية للحجاج، مع التأكيد على جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج في كل الأوقات وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم خلال فترة أداء مناسك الحج.

كما أوضحت الوزارة، تم رصد وتأكيد توفير أكثر من 54 مليون سلعة تموينية في مشعر “منى” وحده خلال يوم أمس، المعروف بيوم التروية.

وتضمنت جهود الوزارة أيضًا تنفيذ 15,162 زيارة رقابية خلال نفس الفترة، استهدفت أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وفي إطار اختصاصاتها، تولت الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني، حيث قامت فرقها الميدانية بمتابعة الحالة التموينية لضيوف الرحمن. وشملت جهودها التحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية في نقاط البيع، بالإضافة إلى مراقبة المنشآت التجارية وضبط المخالفات التجارية وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.

تأتي هذه الجهود في إطار التسهيلات المقدمة للحجاج، لضمان توفير بيئة مريحة وسلسة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.