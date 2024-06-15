فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالسلعآخر الأخبارأخبار السعوديةتجارة

كم بلغت كمية السلع التموينية التي أمنت للحجاج في موسم الحج؟

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تصعيد ضخم للإمدادات التموينية في المشاعر المقدسة، حيث بلغ عدد السلع أكثر من 258 مليون سلعة خلال 8 أيام، بالإضافة إلى توفير أكثر من 54 مليون سلعة تموينية في مشعر ‘منى’ خلال يوم واحد فقط.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن كمية السلع الغذائية التي تم توفيرها للحجاج منذ بداية موسم الحج وحتى الآن، والإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين وصول هذه السلع وضمان سلامتها.

حيث تمكّنت الوزارة من تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية في المشاعر المقدسة، وضمان أن تكون ذات جودة عالية للحجاج، مع التأكيد على جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج في كل الأوقات وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم خلال فترة أداء مناسك الحج.

كما أوضحت الوزارة، تم رصد وتأكيد توفير أكثر من 54 مليون سلعة تموينية في مشعر “منى” وحده خلال يوم أمس، المعروف بيوم التروية.

وتضمنت جهود الوزارة أيضًا تنفيذ 15,162 زيارة رقابية خلال نفس الفترة، استهدفت أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وفي إطار اختصاصاتها، تولت الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني، حيث قامت فرقها الميدانية بمتابعة الحالة التموينية لضيوف الرحمن. وشملت جهودها التحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية في نقاط البيع، بالإضافة إلى مراقبة المنشآت التجارية وضبط المخالفات التجارية وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.

تأتي هذه الجهود في إطار التسهيلات المقدمة للحجاج، لضمان توفير بيئة مريحة وسلسة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...