فريق التحرير by فريق التحرير

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السعوديون يهدرون 40 مليار ريال سنوياً

أكثر 5 أماكن يحدث فيها الهدر الغذائي هي المنازل، والمخابز، والمطاعم، والفنادق، وأسواق الجملة والتجزئة.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت كلفة هدر الغذاء في المملكة، بشكل سنوي، 40 مليار ريال؛ ما يعد رقماً لافتاً للانتباه، يستدعي الوقوف أمام الحالة المتسببة بارتفاعه.

وأرجع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأمن الغذائي خالد المشعان، ذلك الرقم، إلى دراسة حول هدر وفقد الغذاء، أجرتها الهيئة ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الهدر في الغذاء، وخرجت بأرقام كبيرة، حيث بلغت نسبة الفقد والهدر الغذائي 33%، إذ تقدر قيمته الإجمالية بـ”40 مليار ريال” سنوياً.

وقال ” أكثر 5 أماكن يحدث فيها الهدر الغذائي هي المنازل، والمخابز، والمطاعم، والفنادق، وأسواق الجملة والتجزئة، وتبلغ نسبة الهدر في الخبز 25%، والأرز 31%، والتمور 5.5%، والبطاطس 14%”، وفق “أخبار24”.

ولخص أهم الأسباب المؤدية للهدر الغذائي بـ “أسباب”، أولها شراء المواد الغذائية أكثر من الحاجة، واستغلال العروض بشكل خاطئ، والمبالغة بالضيافة في المناسبات، إضافة إلى زيادة الطلب وقت الجوع.

ولفت إلى أن الهدر يؤدي إلى تلوث البيئة، وخسارة المال، وانتشار الأمراض، واستتنزاف المواد، الغذائية، فيما حدد المشعان بعضاً من طرق مواجهة الهدر، كطلب الطعام بقدر الحاجة، وشراء المواد الغذائية بكميات معقولة، وتقدير الكميات بناء على عدد الأشخاص.

وأكد المشعان، على هامش معرض «إن فليفر»، أن الهيئة نظمت حملات توعوية وأطلقت رسائل لتوعية الجمهور بأهمية الاستهلاك والحد من الفقد والهدر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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