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السعودية تشتري 710 آلاف طن قمح من المستثمرين السعوديين في الخارج

الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2023، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار.


وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ الهيئة أنه تم التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة 710 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023 – مايو 2024)، موزعة على 12 باخرة، بواقع 4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتان بكمية 120 ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتان بكمية 110 ألف طن لميناء جازان.

وبين أنه تم ترسية الدفعة الاولى من مناقصة المستثمرين السعوديين البالغة 355 ألف طن على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك“، فيما تم ترسية الدفعة الثانية 355 ألف طن على شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وأكد الفارس أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

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فريق التحرير

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