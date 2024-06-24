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السعودية.. ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12.4% في أبريل 2024

أظهرت بيانات التجارة الخارجية السعودية لشهر أبريل نموًا قويًا في الصادرات غير النفطية، مما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية.. ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12.4% في أبريل 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية لشهر نيسان/أبريل، والذي كشف عن نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية بنسبة 12.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يعكس هذا النمو الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، أظهر التقرير ارتفاعًا بنسبة 1.6% في الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير، ما يشير إلى زيادة الإنتاج والتصدير المحلي للسلع غير النفطية. في المقابل، شهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 56.4%، مما يعكس دور المملكة المتنامي كمركز للتجارة الإقليمية.

وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي في القطاع غير النفطي، انخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 1% في نيسان/أبريل.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 4.2%، وهو ما يتماشى مع التقلبات في أسواق النفط العالمية.

وتنعكس جهود التنويع الاقتصادي أيضًا في تراجع مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات من 80.6% في نيسان/أبريل 2023 إلى 78% في نفس الشهر من العام الجاري. هذا التراجع التدريجي يشير إلى تنامي أهمية القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي.

وفي جانب الواردات، شهدت المملكة انخفاضًا بنسبة 1.3% في نيسان/أبريل المنصرم، مما أدى إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن بين السلع غير البترولية المصدرة، تصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما القائمة، حيث شكلت 26.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وشهدت ارتفاعًا بنسبة 20.5%. وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الثانية، حيث شكلت 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ولكنها سجلت انخفاضًا بنسبة 13.8%.

أما بالنسبة للواردات، فقد تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة السلع المستوردة، حيث شكلت 26.6% من إجمالي الواردات وارتفعت بنسبة 32.4%.

وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثانية، حيث شكلت 11.7% من إجمالي الواردات، ولكنها انخفضت بنسبة 24.5%.

وكانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث استحوذت على 16.6% من إجمالي الصادرات و22.4% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة، والتي تعادل 29.7% من إجمالي الواردات في شهر نيسان/أبريل المنصرم، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 96% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...