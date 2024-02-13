فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يهوي دون 2000 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر

أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير وسط زيادة في تكاليف المأوى والرعاية الصحية.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى في شهرين، حيث سقط المعدن الأصفر دون مستوى 2000 دولار لأول مرة منذ كانون الأول /ديسمبر الماضي، إذ أدى تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع إلى تقليص احتمالات خفض مبكر لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في كانون الثاني / يناير وسط زيادة في تكاليف المأوى والرعاية الصحية.

وتراجعت أونصة الذهب بنسبة 1.2% بواقع 25.4 دولار إلى 1993.5 دولار.

ومن المحتمل أن ينتظر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة، كما يراهن المتداولون بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

وبعد صدور بيانات التضخم، قفز الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. وسوف يستمع السوق أيضاً إلى تعليقات عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...