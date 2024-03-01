الذهب يقفز لـ 2046.29 دولار للأوقيةـ أعلى مستوى في شهر

-ارتفع الذهب لـ 2046.29 دولار للأوقية، أعلى مستوى في شهر أمس الخميس مع تراجع الدولار بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متماشية مع التوقعات وتحول اهتمام المستثمرين إلى مزيد من التعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن دلالات بشأن خفض أسعار الفائدة بحسب رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية عند 2046.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.7 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.68 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 880 دولارا وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 941.25 دولار. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني، في حين صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.4 بالمئة مما ضغط على الدولار وجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لكبح جماحه لا تشجع الاستثمار في السبائك لأنها لا تدر عائدا. وتتوقع الأسواق حاليا فرصة نسبتها 62 بالمئة لخفض سعر الفائدة الأمريكية في يونيو حزيران، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي). وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إن الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام.