فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي عند 2135 دولاراً

يرجح خبراء أن يلامس الذهب مستويات غير مسبوقة قريبا مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في حزيران / يونيو، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول وبيانات وظائف رئيسية سعيا للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 12,5 دولار بما يعادل 0,6% إلى 2127.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش، ولا يفصله سوى أقل من 8 دولارات عن الوصول إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن سجل في الرابع من كانون الأول / ديسمبر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2135.40 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2133.90 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز “نرجح أن نرى الذهب يلامس مستويات غير مسبوقة قريبا مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين نرجح أن تؤدي الضبابية الجيوسياسية العالمية والمخاوف إزاء النشاط الاقتصادي إلى إذكاء الطلب المرتفع على الذهب”.

زاد الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي، مدفوعا ببيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع ضغوط الأسعار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الاثنين إنه لا يزال يعتقد أنه سيكون ملائما أن يوافق البنك المركزي على تخفيضين في أسعار الفائدة كل منهما ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين صاروا يرون فرصا بنسبة 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولار. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...