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الذهب، أكثر 11 دولة حيازة للمعدن الأصفر

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في حيازة الذهب بقرابة 8133 تريليون طن، فمن هي الدول في قائمة أعلى 11 دولة في تخزين الذهب لديها؟

فريق التحرير by فريق التحرير

لايزال الذهب مخزنًا مهمًا للقيمة، حيث يعمل كوسيلة تحوط تحتفظ بالقيمة أثناء الأزمات الاقتصادية. وفي عام 2023، وسط حالة عدم اليقين إزاء أسعار الفائدة الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، أظهر المعدن الأصفر أهميته مرة أخرى من خلال تسجيل سعره لرقم قياسي جديد مؤخرا.  يعرض الرسم البياني، الذي أعده سام باركر، أعلى 11 دولة في حيازة احتياطيات الذهب في سبتمبر 2023، بناءً على بيانات من البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الذهب العالمي. 

يجري تخزين معظم الذهب في العالم في مواقع مختلفة، بما في ذلك خزائن البنك المركزي، والمستودعات الخاصة، ومقتنيات المجوهرات.  تحتفظ الدول باحتياطيات الذهب لأسباب مختلفة.  أولاً، يعمل الذهب كمخزن مستقر ويمكن الاعتماد عليه للقيمة، مما يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي للدولة، خاصة في أوقات عدم اليقين المالي.  بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تضاؤل أهمية معيار الذهب، لا تزال بعض البلدان تعتبر احتياطيات الذهب ضرورية للحفاظ على استقرار العملة.  علاوة على ذلك، فإن قابلية الذهب الملموسة تمكن البلدان من تنويع محفظتها الإجمالية.

حاليًا، ما يقرب من خمس إجمالي الذهب المستخرج على الإطلاق تحتفظ به البنوك المركزية.  تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث يوجد 8133 طنًا مخزنًا في 12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا في جميع أنحاء البلاد، وتوجد نصف هذه الكمية في فورت نوكس في ولاية كنتاكي.

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