قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، إن لديهم أكثر من 10 مليارات عملية وبيانات ضخمة، عند عملية فسح الشحنات الغذائية والدوائية.

وتحدث الدكتور هشام الجضعي، عن حجم المسؤوليات التي تواجههم للتأكد من سلامة المنتجات، والتحديات، وطول مدة تنفيذ العمليات، مما جعل فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كمساهم لن يسلب الموظف مكانه، إلا أنه سيقوم بترشيدا وتصحيح وتنظيف البيانات.

وقال خلال الجلسة الحوارية لملتقى الحكومة الرقمية 2023 في الرياض، أن الهيئة تهدف إلى الكشف عن سلامة الشحنات في البواخر قبل وصولها المملكة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهناك أكثر من 300 ألف إرسالية تصل المملكة سنويًا تراقبها الهيئة، من 158 دولة في العالم.

وأضاف، لدينا عمل كبير أيضا في منافذ المملكة البرية والبحرية، ولكن العمل هذا يعتمد على العنصر البشري بشكل كبير جدا في المراجعة والتحليل المخبري وغيرها من هذه الجوانب، كما أن لدينا تحديات كبيرة في العمل و تغير الموظفون أوتجددهم، كذلك دعم القطاع الخاص في فسح الحاوية الذي يستغرق تقريبا ساعتين.

لذلك كان التوجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الفسح ، منوها إلى مقومات الهيئة العالية أيضا، فهنالك أكثر من 10 مليارات عملية تضم بيانات ضخمة، بالإضافة لأرتباط الهيئة بـ22 جهة حكومية، لذلك فهو يساعد في ترشيد وتصحيح وتنظيف البيانات، من خلال التواصل مع هذه الجهات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن هدفهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في الفسح هو إجراء لرفع كفاءة العمل و ليس استبدالا للمفتش بل لدعمه، مشيرا أن توظيف الذكاء الاصطناعي يأتي لضمان سلامة المنتجات، وتحسين تجربة العميل، إضافة إلى رفع الكفاءة والإنتاجية.

سعدت بالمشاركة في الجلسة الحوارية لـ #ملتقى_الحكومة_الرقمية والحديث عن مبادرات هيئة #الغذاء_والدواء في توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة المنتجات، وتحسين تجربة العميل، إضافةً إلى رفع الكفاءة والإنتاجية. pic.twitter.com/MxasBKXAJL — أ.د. هشام الجضعي Hisham Aljadhey (@aljadhey) December 19, 2023