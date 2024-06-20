التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.17% في مايو

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية في تقريرها الشهري لأسعار المستهلكين اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في الكويت إلى 3.17 بالمئة على أساس سنوي في أيار / مايو، في ظل ارتفاع طال معظم القطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والملابس.

وذكرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.15 بالمئة على أساس شهري في مايو، مرجعة ذلك لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.47 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من السلع الغذائية.

وسجلت أسعار مجموعة الكساء والأحذية ارتفاعا بواقع 0.29 بالمئة على أساس شهري، فيما شهدت مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة صعودا بنحو 0.22 بالمئة.