التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ 2023

بلغ معدل التضخم في السعودية خلال شهر حزيران / يونيو 1.5% على أساس سنوي، بما يمثل أدنى مستوى له منذ كانون الأول / ديسمبر 2023، بسبب تباطؤ إيجارات المساكن وأسعار الأغذية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك، الصادر اليوم الثلاثاء، أن إيجارات المساكن هي المؤثر الأكبر بتباطؤ وتيرة التضخم في المملكة خلال يونيو، إذ ارتفعت بنسبة 10.1%، مقابل 10.4% في أيار / مايو، على أساس سنوي. كما تباطأت وتيرة أسعار الأغذية والمشروبات للفترة عينها إلى 1.1% مقابل 1.4%.

وارتفعت تكاليف السكن، التي تتضمن الإيجار والمياه والكهرباء، خلال يونيو بنسبة 8.4%، على أساس سنوي.

كما زادت أسعار المطاعم والفنادق 2.4% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 9.8%.

بينما ارتفعت أسعار الخضروات 6.5% خلال يونيو، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.

أما على أساس شهري، فسجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% عن قرائته في مايو، مدفوعاً بارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.