الذهب… البنوك المركزية تشتري 800 طن في 2023

تتسابق البنوك المركزية في العالم من أجل شراء الذهب، لتصل إلى وتيرة تاريخية غير مسبوقة بلغت 800 طن من المشتريات هذا العام.

وأصدر مجلس الذهب العالمي تقريرا عن مشتريات المعدن خلال الربع الثالث من عام 2023، لتسجل البنوك المركزية مشتريات بلغت 337 طنا في ذلك الربع.

وعلى الرغم من الرقم الكبير لإجمالي المشتريات خلال 9 أشهر، لم يقترب الربع الثالث من العام الجاري من الرقم الاستثنائي الذي شهده الربع الثالث للعام 2022 الذي بلغ 459 طنا.

الطلب على الذهب يزداد

وازداد الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الربع الثالث بنسبة 14% عن العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 800 طن قبل 3 أشهر من نهاية العام.

وأشار تقرير المجلس إلى حدوث انخفاض واضح في الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14%، مشيرا إلى أن ذلك يعد نتاجا لانخفاضات حادة في أوروبا.

وعن الاستثمار في المجوهرات أكد التقرير حدوث انخفاض طفيفا بلغ 2% فقط، وسط استمرار قوة أسعار المعدن الأصفر، لتتضاءل صناعة المجوهرات.