الإمارات تسجل أكبر تحسن في الأعمال منذ 2019

شهد الإقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة زيادة أقوى في مستويات الطلب في شهر تشرين الأول / أكتوبر، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة “إس اند بي جلوبال”، مما أدى إلى أكبر تحسن في ظروف الأعمال منذ منتصف عام 2019.

وقد دعم الإرتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة الزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف. كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 شهراً المقبلة مرتفعاً أيضاً.

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر أكتوبر، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً. ومع أخذ هذا الأمر في الإعتبار، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات ارتفاعاً من 56.7 نقطة في شهر أيلول / سبتمبر إلى 57.7 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ شهر حزيران / يونيو2019 ، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع. وكان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدفوعاً جزئياً بأكبر مكون فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، والذي سجل أيضاً في شهر أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر يونيو 2019. وارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات.

وكان الإرتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات. وقد أدى الإرتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر، وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر آذار / مارس 2020 على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر. وكانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حد كبير.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” إن “مستويات الثقة العالية لدى الشركات تشير إلى أنها لا تتوقع أن يفقد الزخم قوته، حيث كانت التوقعات للعام المقبل هي ثاني أقوى توقعات منذ مارس 2020. وتشير بعض المؤشرات إلى أن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع وبدأت في التأثير على استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركات. كما ارتفعت أعباء التكلفة الإجمالية بأسرع معدل منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات. وبعد أن انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له مؤخراً عند 1% في يوليو، يمكن أن يرتفع مرة أخرى في القراءات المقبلة”.