الأمن الغذائي السعودي يطرح مناقصة لاستيراد القمح

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية تصل إلى 595 ألف طن، بهدف التوريد خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2024.

وصرّح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية ستوزع على عشرة بواخر، بواقع ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

يُذكر أن هذه المناقصة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وضمان توفر الإمدادات الضرورية من القمح خلال الفترة القادمة.

وكانت الهيئة أتمت في أبريل الماضي من هذا العام إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية بلغت 795,000 طن، من مناشئ متعددة تشمل الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

و أوضحت حينها أن التعاقد على هذه الدفعة يهدف إلى التوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضافت أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2024م، بواقع 13 باخرة، موزعة على النحو التالي: 4 بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي بكمية 243 ألف طن، 5 بواخر إلى ميناء ينبع التجاري بكمية 313 ألف طن، 3 بواخر إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 184 ألف طن، وباخرة واحدة إلى ميناء جازان بكمية 55 ألف طن. وقد تنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم ترسية العقد على 7 شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.