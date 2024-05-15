استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% في أبريل 2024

أظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة عند 1.6% في نيسان/أبريل المنصرم، للشهر الثاني على التوالي.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

ولا يزال معدل التضخم في السعودية منخفضًا بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر الـ12 الماضية، إذ يعد ثالث أقل معدل منذ نيسان/أبريل 2023. ويتساوى هذا المعدل مع ما تم تسجيله في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024، ويأتي بعد تضخم بلغ 1.5% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وشهدت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفاعًا بنسبة 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وقفزت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2%.

في المقابل، انخفضت أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل بنسبة 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بشهر آذار/مارس، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.