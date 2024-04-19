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تجاوزت 11 ألف دولار.. ارتفاع قياسي لأسعار الكاكاو في ظل تحديات الإمدادات والطلب

يواجه سوق الكاكاو تحديات كبيرة تتعلق بالإمدادات والأسعار، مما يخلق ضغوطًا على الشركات المصنعة للمستهلكين على حدٍّ سواء.

فريق التحرير by فريق التحرير
كاكاو

شهدت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك ارتفاعًا هائلاً، لتبلغ مستويات قياسية جديدة لم تشهدها من قبل، حيث تجاوزت 11 ألف دولار للطن المتري. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار وتيرة المعالجة القوية في مصانع الشوكولاتة، على الرغم من أزمة العرض العالمية والأسعار المرتفعة بشكل غير مسبوق.

أظهرت بيانات صادرة يوم الخميس أن “طحن الحبوب”، وهي العملية التي يتم فيها تحويل الكاكاو إلى زبدة ومسحوق يستخدمان في صناعة الحلويات، قد تراجع بنسبة 2% فقط في أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت آسيا انخفاضًا طفيفًا في طحن الحبوب خلال نفس الفترة.

على الرغم من هذا التراجع الطفيف في طحن الحبوب، فقد ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعود ذلك إلى نقص الإمدادات العالمية الناتج عن تضرر المحاصيل في غرب إفريقيا، وهي المنطقة الرئيسية لإنتاج الكاكاو.

تراقب سوق الكاكاو عن كثب بيانات المعالجة لتحديد ما إذا كان الارتفاع غير المسبوق في الأسعار سيؤثر على الطلب على الحبة السمراء، ومدى التحديات التي تواجهها شركات تصنيع الشوكولاتة في الحصول على هذه الحبوب.

ارتفعت العقود المستقبلية في بورصة نيويورك بنسبة 11% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 11126 دولارًا للطن المتري، وهي أكبر قفزة يومية منذ أكثر من شهر. كما ارتفع العقد الأكثر تداولاً للكاكاو في بورصة لندن بنسبة 11% تقريبًا.

وقال بول جولز، المحلل في “رابوبنك” (Rabobank) في لندن، إن أرقام الطحن “تشير إلى أن الطلب لا يزال صامدًا في الوقت الحالي على الرغم من الأسعار المرتفعة. أعتقد أن انخفاض الطلب سيحدث في وقت لاحق، لكن من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول حتى تستوعب السوق بيانات الطحن”.

وتوقع أن تواجه إمدادات الكاكاو المزيد من الضغوط بسبب الفيضانات التي ضربت نيجيريا، خامس أكبر منتج في العالم. من المتوقع أن تؤدي هذه الفيضانات إلى اضطرابات في الزراعة خلال موسم الحصاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة العرض العالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...