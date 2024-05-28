ارتفاع قياسي في أسعار القمح عالمياً بسبب مخاوف الإمدادات

شهدت أسعار القمح ارتفاعاً قياسياً لفترة وجيزة، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 9 أشهر، وذلك نتيجة تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية.

ويعزى هذا الارتفاع وفقًا لوكالة “بلومبرغ” إلى عدة عوامل متضافرة، بما في ذلك الظروف الجوية الصعبة التي تؤثر على الإنتاج في بعض أكبر الدول المنتجة، بالإضافة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا.

شهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ارتفاعاً بنسبة 3.3% في بداية التعاملات في آسيا، مما يعكس زيادة الطلب وتوقعات بتراجع المعروض. وفي الأسابيع الأخيرة، قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لمحصول القمح في روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، بسبب الظروف الجوية الجافة.

وفي الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا، وهي منتج رئيسي آخر للقمح، أشد حالات الجفاف التي شهدتها في شهر أيار/مايو على الإطلاق.

وتفاقمت هذه المخاوف بعد تسجيل انخفاض تاريخي في معدل هطول الأمطار في غرب أستراليا، مما أثر سلباً على توقعات الإنتاج في هذه المنطقة.

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية أن ينخفض مخزون القمح العالمي إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات خلال الموسم المقبل، مما زاد من حدة المخاوف بشأن الإمدادات. وقد أدى هذا التوقع إلى تراجع صناديق التحوط عن رهاناتها على انخفاض الأسعار في السوق الأميركية.

وفي بورصة باريس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس 2023، مما يعكس اتساع نطاق تأثير هذه المخاوف على الأسواق العالمية.

ويساهم احتفاظ المزارعين بالمخزون في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، حيث ينتظرون تحسن الأوضاع وتكشفها.

وأشار أولي هوي، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة والاستشارات “آيكون كوموديتيز”، إلى أن المزارعين يملكون القوة الكاملة في السوق ويستخدمونها بلا هوادة. وحذر من أنه عندما يقررون البيع، قد يتراجع الطلب بوتيرة سريعة.