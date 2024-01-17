ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو في ديسمبر 2023

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% في كانون الأول/ديسمبر 2023 مع ازدياد أسعار المواد الغذائية وانتهاء الدعم على فواتير الطاقة في بعض الدول.

وفقًا لهيئة الإحصاء يوروستات، نما الارتفاع السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال كانون الأول/ديسمبر 2023 في الدول العشرين المشتركة بعملة اليورو إلى 2.9% مقارنة بمعدل 2.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، ومع ذلك، فإن المعدل لا يزال أقل بكثير من 9.2% المسجلة قبل عام.

وارتفع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى 3.4% في كانون الأول/ديسمبر من 3.1% المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ بشكل أكبر في كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 6.1% على أساس سنوي. وظلت تكاليف الخدمات ثابتة عند 4% على أساس سنوي.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، من 3.6% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3.4% في كانون الأول/ديسمبر، وهو الأدنى منذ آذار/مارس 2022.

وستؤدي الزيادة المسجلة في الأسعار إلى إذكاء النقاش حول موعد خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

ورفضت رئيست البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اقتراحات خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من آذار/مارس الماضي، قائلة إن البنك المركزي سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض في الصيف.

وعندما سئلت عما إذا كانت توافق أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الآخرين الذين أشاروا إلى توقع خفض أسعار الفائدة هذا الصيف، قالت لاغارد لـ بلومبرغ في دافوس: “أقول إنه من المحتمل أيضًا، لكن يجب أن أتحفظ”.

وأضافت: “نحن نقول أيضًا أننا نعتمد على البيانات، ولا يزال هناك مستوى من عدم اليقين، وبعض المؤشرات غير مربوطة بالمستوى الذي نود رؤيته”.

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة السياسة النقدية في 25 كانون الثاني/يناير، بعد ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% في كانون الأول/ديسمبر.