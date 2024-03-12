فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع التضخم في أمريكا يؤخر خفض الفائدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في شباط / فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في كانون الثاني / يناير.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شباط / فبراير في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في كانون الثاني / يناير. وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في شباط / فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في يناير.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة على أساس شهري و3.1 بالمئة على أساس سنوي. وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران 2022، لكن التقدم توقف في الأشهر القليلة الماضية.

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