ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين

قلصت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة (بورصة شيكاغو) مكاسبها الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، وسط آمال بزيادة الطلب العالمي.

وقال محللون لوكالة “رويترز” إن العقود الآجلة للذرة تراجعت مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأميركي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.

ويراقب المتعاملون بشكل عام الحرب الدائرة في غزة، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.

واستقر عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاغو عند 5.79 دولارات وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق، وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولارات ونصف سنت، مواصلا التعافي بعدما سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.

وأدت أقوى مبيعات التصدير الأسبوعية الأميركية منذ ما يزيد على عام، وثاني عملية بيع نادرة للقمح الشتوي الأحمر اللين إلى الصين إلى ارتفاع الأسعار قبل أيام.

وقال متعامل في سنغافورة: “اشترت الصين بعض القمح الأميركي، وهناك توقعات (بإبرام) المزيد من الصفقات… القمح الأميركي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة في السوق”.

وقالت شركة أغريتيل للاستشارات في مذكرة إن المنافسة على التصدير العالمي من مناشئ البحر الأسود لا تزال قوية. ورفعت شركة إيكار الروسية للاستشارات الزراعية توقعاتها قليلا بشأن إجمالي إنتاج وصادرات الحبوب من روسيا هذا الموسم.

وانخفضت عقود الذرة في بورصة شيكاغو ثلاثة سنتات وربع سنت لتصل إلى 4.90 دولارات للبوشل، في حين ارتفعت عقود فول الصويا خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت لتبلغ 12.86 دولارا للبوشل.

وقفزت عقود زيت الصويا لشهر كانون الأول/ديسمبر 1.7 سنت إلى 56.08 سنتا للرطل.