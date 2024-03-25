ارتفاع أسعار الذهب وسيناريو متشائم للبورصة الأمريكية.. توقعات متقلبة لـ”جولدمان ساكس” في 2024

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع توقعات خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

ورجح البنك الأمريكي، أن تصل نسبة الزيادة في أسعار السلع إلى نحو 15% ارتفاع أسعار عدد من المواد الخام، مع انخفاض تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى انتعاش التصنيع، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

ونهاية الأسبوع الماضي، كشف البنك عن توقعاته بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2024، بدلا من 4 المتوقعة سابقاً، مع توقعات بتخفيض الفائدة 4 مرات في 2025، مقابل خفض واحد نهائي عام 2026.

وتوقع “جولدمان ساكس” أن يتسبب تخفيض سعر الفائدة إلى ارتفاع سعر المعادن، والنفط.

وقال البنك في توقعاته لأسعار السلع خلال العام الجاري، إنه من المتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 2300 دولار للأوقية الواحدة، بنهاية العام الجاري، على أن يصل سعر طن الألومنيوم إلى 2600 دولار، بالإضافة إلى وصول سعر طن النحاس إلى 10000 دولار للطن.

وعلى مستوى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، توقع “جولدمان ساكس” بلوغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 “500 S&P مستوى 5200 نقطة بنهاية 2024.

وقال البنك إن استمرار ارتفاع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، سيؤدي لرفع هذه التوقعات باستمرار.

ورجح البنك الأمريكي أن تقود أسهم شركات التكنولوجيا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بنسبة قد تتجاوز 15%، ليصل إلى مستوى 6000 نقطة، وهو السيناريو الأول الذي قدمه البنك لتوقعات أسواق المال الأمريكية.

ومنذ بداية عام 2024، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10%

أما السيناريو الثاني، وفقا لتوقعات جولدمان ساكس، وهو السيناريو المعتدل، فإن البنك يتوقع أن تصل نسبة الارتفاع في أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 11% فقط، ليصل إلى مستوى 5800 نقطة بنهاية 2024.

أما السيناريو الثالث، هو السيناريو الأسوأ، فإن البنك يتوقع عدم قدرة أسهم شركات التكنولوجيا في تلبية التوقعات؛ ما قد يتسبب في انخفاض أسواق المال الأمريكية بنسبة 14% خلال عام 2024.