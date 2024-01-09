تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السعودية

ارتفعت أسعار الدواجن في السعودية، بالمقارنة مع أسعار الدواجن المستوردة.

وكشف علي الجاسم، المشرف على الرقابة على مشروعات الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف وخاصَّة الأعلاف التي تشكل 60 إلى 65% من التكلفة الإجماليَّة، وهو ما يمثل تحدِّيًا كبيرًا لمنتجي الدواجن.

وأوضح المشرف على الرقابة على مشروعات الدواجن، أن الدواجن تتغذى على الذرة، أو فول الصويا كمصدر للبروتين الحيواني لها.

وتسعى وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية إلى تقليص الفجوة بين منتجي الدواجن والموردين، وهو الأمر الذي يسير في الاتجاه الصحيح، بحسب ما قاله “الجاسم”.

وتسعى السعودية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في الدواجن من 80 إلى 90%، خلال سنوات قليلة في ضوء تخصيص أكثر من 17 مليار ريال للمشروعات وبرامج الدعم.

ونفى “الجاسم”، في تصريحات نقلتها صحف سعودية، استخدام مخلفات الدواجن المذبوحة في تغذية الدواجن، وقال: “من المفاهيم الخاطئة والشائعة أنَّ الدواجن تتغذى على مخلَّفات المجازر أو الريش أو الأحشاء”.

وأوضح: أن مخلفات الدواجن ويتم التعامل معها بشكل دقيق، حيث يتم إرسالها إلى المعامل، حتى تتعرض لدرجة حرارة عالية، ثم تتحوَّل لبودرة وبروتين، ويتم تصديرها إلى خارج السعودية، ويُستفاد منها في اتجاهات عديدة.

وعن سبب تحول لون عظام الدواجن، بعد عملية الطَّهي، إلى اللون الأسود أو البُني، قال “الجاسم” بعد الذبح فإن رفرفة الأجنحة وحركة السيقان تعتبر الحركة الطبيعيَّة للطيور، حيث تؤدي هذه الحركة إلى تمزق في الأوعية الدموية، ووجود بقع دم في هذه المناطق، وعند طهيها يتحول لونها إلى اللون البني أو الأسود”.

ويحرص الكثير من المستثمرين على الممارسات الجيدة قبل عملية الذَّبح لتهدئة الطيور وتقليل هذه الأمور.