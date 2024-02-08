شهدت السوق السعودية سلسلة من الارتفاعات المتواصلة في أسعار البصل، حيث تجاوزت هذه الزيادات أرقاماً خيالية.

فقد كان سعر البصل في وقت سابق لا يتجاوز الـ 5 ريالات للكيس الواحد بوزن 1.5 كيلو جرام، إلا أنه ارتفع بشكل كبير ليصل إلى أسعار وصفت بالخيالية.

و مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتجه الاهتمام في السوق السعودية نحو توفير البصل، وهو من أبرز المحاصيل الأساسية في الطهي خلال هذا الشهر الكريم.

ورغم توافره في الأسواق، إلا أن نقص الكميات المعروضة يثير قلق المستهلكين ويجعل البحث عن حلول سريعة لضمان توفيرها يصبح أمرًا ضروريًا.

أزمة “البصل” عالمية:

لذلك تدخل اتحاد العرف السعودية لتوضيح تفاصيل أزمة “البصل” و مدى وفرته في السوق السعودية، حيث أصدر اتحاد الغرف السعودية اليوم بيانا صحفيا، إلى أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول تعد مشكلة عالمية، وليست حصرًا على السوق السعودي، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تعرض السوق السعودي لنقص المحصول من البصل.

ووفقًا للبيان، فإن إجمالي استهلاك المملكة من البصل في عام 2023 بلغ 702 ألف طن، حيث شكل الإنتاج المحلي نحو 52% منه بواقع 365 ألف طن، فيما تم تغطية العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا نتج عن تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أدى إلى خفض واردات المملكة من بعض الدول.

ومن جانبه، أكد الاتحاد على سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي.

وفي إطار الجهود المبذولة، أشار البيان إلى أن لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي قد قامت بدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر، وتم التوصية بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص.

وفي ختام البيان، توقع الاتحاد تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي، مما يضمن تغطية حاجة السوق وتخفيف الضغوط على المستهلكين.

بذلك، تبقى جهود الاتحاد والجهات المعنية مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها.

تحديات ارتفاع أسعار البصل في السوق السعودية

يعاني السوق السعودي في الآونة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في أسعار البصل، وهو الأمر الذي أثار قلق المستهلكين وزاد من الضغوط على جيوبهم. ورغم توافر هذه المادة الغذائية الأساسية في الأسواق، إلا أن عوامل عدة أسهمت في ارتفاع أسعارها وتقليل الكميات المتاحة للاستهلاك.

أولاً، يعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى توقف تصدير البصل من بعض الدول الكبرى المنتجة مثل مصر والهند إلى المملكة العربية السعودية مؤقتًا. يعزى ذلك إلى زيادة الطلب في تلك البلدان، مما أدى إلى نقص في الكميات المتاحة للاستيراد إلى السوق السعودية، وبالتالي، ارتفاع الأسعار.

ثانيًا، يعاني العالم بأسره من تراجع إنتاج البصل على مستوى العالم، وخاصة في الدول الرئيسية المنتجة مثل باكستان والهند. هذا التراجع في الإنتاج أثر بشكل مباشر على المعروض العالمي وزاد من شح البصل المتاح للاستيراد، مما ساهم في رفع الأسعار.

ثالثًا، يشكل عدم انتظام وصول البصل اليمني إلى السوق السعودية عاملًا آخر يسهم في تقلبات الأسعار وزيادة عدم استقرار العرض.

اتحاد الغرف السعودية: السوق السعودي غير معرض لنقص محصول البصل، وأسهم الإنتاج المحلي بنحو (365) ألف طن تشكل 52%.https://t.co/Ob4blI6ZOO#واس_عام pic.twitter.com/Lgt2i7CKuw — واس العام (@SPAregions) February 8, 2024