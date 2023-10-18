أعلنت “تحالف” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق المعرض الجديد المتخصص بقطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية، معرض الطهي العالمي ” إن فليفر”.

والشراكة مع عدة جهات هي الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة فنون الطهي، والذي سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري.





والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الغذاء في المملكة، وذلك في سبيل إرساء معايير جديدة في القطاع على مستوى المنطقة والعالم.



ويشكل المعرض نقلة نوعية في منهجية المملكة لمعالجة التحديات الملحة في قطاع الأغذية، حيث يواجه الوضع الحالي للنظم الغذائية العالمية تحديات تتطلب معالجة فورية للمحافظة على الأمن الغذائي والاستدامة، واستشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية معالجة هذه التحديات؛ تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز كفاءة أنظمتها الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي”.





ويستضيف المعرض أيضًا منصة للاستثمار والتواصل، والتي تركز على الربط بين مختلف المشاريع ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم، كذلك تتيح للمستثمرين المشاركين فرصة للاطلاع على الحضور المتنامي للمملكة كمركز عالمي بارزٍ للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 50 شركة مأكولات ومشروبات ناشئة وفائقة التطور، والتي تعرض منتجاتها وتشارك في برامج مخصصة لأنشطة التواصل والترويج. ويتمثل أحد أهداف برنامج إن فليفر للمستثمرين في مساعدة المستثمرين من قطاع الأغذية المحلي والعالمي على جمع التمويلات الضرورية لتحقيق النمو.







ويشكل ” إن فليفر ” أول فعالية تجارية يدعمها المركز السعودي للأعمال، مما يمنح الحضور والجهات العارضة وصولًا حصريًا إلى مختلف الوثائق والموافقات اللازمة خلال زيارة الفعالية، بما في ذلك الحصول على دعم ومشورة الخبراء.







كما تلعب “تحالف” بالتعاون مع” البيئة”؛ دورًا مهمًا لإطلاق هذا الحدث النوعي ” إن فليفر “، في التوصل إلى حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الأنشطة والاستثمارات المتعلقة بالأغذية، وذلك بهدف تأمين أغذية صحية تلبي الاحتياجات والتفضيلات الغذائية المختلفة لمجتمعنا”.



