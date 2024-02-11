أكبر 10 أسواق استهلاكية في العالم عام 2030

المستهلكون هم شريان الحياة للاقتصاد العالمي، والقوة الدافعة وراء ديناميكيات السوق، والحكام النهائيون على الطلب، ولكن أين توجد أكبر تجمعات المستهلكين نهاية العقد الجاري؟

استنادا إلى توقعات عام 2030 من World Data Lab، وهي مؤسسة تركز على إنشاء تقديرات للإنفاق الاستهلاكي العالمي، يتم تصنيف المستهلك على أنه شخص ينفق ما لا يقل عن 12 دولارا يوميا

تعتمد مؤسسة World Data Lab في رصدها على قواعد بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة واليوروستات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أكبر أسواق الاستهلاكية

في المرتبة الأولى، من المتوقع أن يكون لدى الصين ما يزيد قليلا عن مليار مستهلك بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 15% عن عام 2024.

وعلى الجانب الآخر من جبال الهيمالايا، في المركز الثاني، سيكون لدى الهند 773 مليون مستهلك، ارتفاعا من 529 مليونا اليوم، وهي نسبة مذهلة تبلغ 46%.

ومن المتوقع أن يزدهر صعود الطبقة المتوسطة العالمية، بفضل توسع الاقتصادات والثروات، في هذه المنطقة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة القدرة على الإنفاق المحلي.

ومن الممكن أن يكون لهذه السوق الاستهلاكية التي يبلغ قوامها ما يقرب من 2 مليار دولار في الهند والصين تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.

قد تحول الشركات تركيزها لتلبية احتياجات هذه الأسواق، وتقديم المزيد من المنتجات المخصصة واستخدام استراتيجيات تسويقية مختلفة.

وقد يتطلب ذلك أيضا من الشركات إعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها وبناء شبكات توزيع جديدة أقرب إلى هذه الأسواق.

وتحتل الولايات المتحدة (348 مليون مستهلك) وإندونيسيا (158 مليون مستهلك) المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

وستكون البرازيل، سادس دولة من حيث عدد السكان، خامس أكبر فئة من المستهلكين بحلول عام 2030، بما يقرب من 136 مليون شخص.

وفي الوقت نفسه، لن تشهد جميع البلدان قاعدة مستهلكين متنامية. ومن المتوقع أن تشهد روسيا وألمانيا حالة من الركود، في حين قد تشهد اليابان وإيطاليا انخفاضا، وهو تمثيل مباشر للنمو السكاني الثابت داخل هذه البلدان.