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أسعار الكاكاو تتراجع في بورصة نيويورك للسلع

تراجعت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك للسلع بسبب تفاؤل المزارعين بتحسن المحاصيل في غرب إفريقيا، إلا أن المخاوف بشأن نقص المعروض قد تبقي السوق متقلبة.

فريق التحرير by فريق التحرير
كاكاو

شهدت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك للسلع تراجعًا ملحوظًا، متجهةً نحو أطول سلسلة خسائر منذ عامين.

ويعزى هذا التراجع إلى تحسن توقعات الطقس في مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية في غرب إفريقيا، مما يبشر بمحاصيل أفضل في الموسم الحالي والمقبل.

وتعتبر الأمطار الغزيرة والرطوبة العالية في التربة من العوامل الرئيسية لزيادة إنتاجية محصول الكاكاو في غرب إفريقيا.

وأدى تفاؤل المزارعين بتحسن الظروف الجوية إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للكاكاو، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 1.17% لتصل إلى 7699 دولارًا للطن.

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو في وقت سابق من العام، حيث تجاوز سعر الطن 11 ألف دولار بسبب ضعف الحصاد.

وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال المخاوف بشأن نقص المعروض قائمة، مما قد يؤدي إلى استمرار تقلبات السوق.

أسعار الكاكاو
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فريق التحرير

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