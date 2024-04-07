أسعار القهوة تشهد أكبر قفزة أسبوعية منذ 3 سنوات

ارتفعت أسعار قهوة روبوستا إلى مستوى مرتفع جديد في لندن، حيث تهدد موجة الحر الإنتاج في فيتنام، أكبر مصدر، مما يزيد من المخاوف بشأن قلة الإمدادات العالمية، فيما تشهد أسعار القهوة ارتفاع متواصلا مع أكبر قفزة أسبوعية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ووصلت العقود الآجلة للبن العربي أرابيكا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ونصف. وقفزت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم شهر مايو بنسبة 12.5٪ خلال الأسبوع وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو 2021، لتغلق عند 2.12 دولار للرطل.

أما بالنسبة لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأسبوعية بشأن العقود الآجلة والخيارات، فقد بلغت العقود الطويلة المدارة للأموال فقط مستوى قياسيًا. وكتب أكاش دوشي، كبير استراتيجيي السلع في سيتي، في مذكرة للعملاء: “يمكن أن تعزى الخطوة الحالية إلى حد كبير إلى موجة الحر في فيتنام التي أثرت على إنتاج قهوة روبوستا، ونتيجة لذلك، توفير الدعم المرحل لحبوب أرابيكا الممتازة”.

ويتوقع دوشي أن يتم تداول العقود الآجلة للقهوة العربية بين 1.88 دولارًا و2.15 دولارًا خلال العام التقويمي 2024. وأشار إلى أن الأسعار قد ترتفع إذا شددت التوقعات المادية. بشكل منفصل، قال هيرناندو دي لاروش، نائب الرئيس الأول في شركة StoneX Financial Inc.، لبلومبرغ إن التجار وقعوا في “حالة بيع على المكشوف” وأجبروا على التغطية، مضيفًا أن المستوردين اضطروا إلى التخلي عن التحوطات. وفي الوقت نفسه، فإن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت بسبب تدهور الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط يمكن أن يبدأ في رفع أسعار المواد الغذائية العالمية.