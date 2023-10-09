أسعار السلع في مصر… تعرف على موعد تطبيق التخفيض الذي يصل إلى 25%

أعلنت الحكومة المصرية ، بعد اجتماعها الاثنين، مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع في مصر، بنسب تترواح بين 15% و25% على أن يكون تنفيذها بدءا من السبت المقبل، وذلك في محاولة لخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته، وسط الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض بعض أسعار السلع في مصر، وأن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي، بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار هذه السلع المتفق عليها.

السلع الغذائية التى تتضمنها المبادرة

والسلع الغذائية، التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل “الفيس بوك”.

إعفاء السلع من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك، أو رسوم لمدة 6 أشهر.

وأضاف، أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع في مصر سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين، وذلك حسب البيان.

أعلى مستويات التضخم في مصر

وجاء الإعلان عن المبادرة، بعد تسجيل معدل التضخم في مصر، أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهور السابقة.

وسجل معدل التضـخم السنوي في مصر، نسبة 39.7% لشهر اغسطس2023، مقابل نحو 15.3% لنفس الشهر من 2022، حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه عند صدوره الشهر الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر، قد بلغ 38.2% في يوليو 2023، مقابل نحو 14.6% لنفس الشهر من 2022، حسب البيانات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الإثنين، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وممثل للبنك المركزي المصري، وممثلين للاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد منتجي الدواجن.

متابعة تنفيذ خفض أسعار السلع في مصر

وأوضح مدبولي، أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر، وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، إنه تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها. وأكد، أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15%، و 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل، وذلك حسب البيان.

توفير العملة الصعبة للسلع الغذائية المستهدفة

وأوضح محمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم الاتفاق على تخصيص مبلغ شهري منذ ما يقرب من عام، ويتم توفير أكثر من المطلوب شهريا.

تخفيض أسعار البيض والدواجن 15%

في الوقت نفسه، قال الدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عقب الاجتماع مع وزير الزراعة، توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك، بحسب البيان.

100 مليار دولار ديون خارجية

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، وتهاوي في موارد النقد الأجنبي، وديون خارجية تبلغ 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات المقبلة، حسب رويترز.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية، نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات اقتصادية مؤلمة كما أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.

برنامج صندوق النقد بـ 3 مليارات دولار

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، منذ أكتوبر الماضي، كما أنها خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير 2022.

وبعد تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، التي كانت مقررة في مارس الماضي، أكثر من مرة، توصلت الحكومة المصرية، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، قبل نهاية العام (2023).

وتم تأجيل إجراء المراجعة الأولى، بسبب عدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق، ومن أهمها تنفيذ سياسة “سعر الصرف المدار” فعليا، ليتم تحديد سعر صرف الجنيه المصرى وفقا لسعره العادل، وعدم التمسك بعدم تخفيضه،أو ثبيته حسب خبراء.