أسعار السجائر في مصر.. 4 زيادات في أسبوع واحد

سارعت شركات السجائر في مصر إلى إقرار زيادات جديدة على جميع أنواع السجائر والسيجار والدخان، وتراوحت الزيادة من جنيهين إلى 10 جنيهات في العبوة الواحدة.

وأعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، التي تصل حصتها السوقية من سوق السجائر بمصر إلى 74%، وشركة فيليب موريس مصر، وشركة أدخنة النخلة، وشركة المنصور، هذه الزيادات بداية من منتصف الأسبوع المنقضي.

الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”.. زيادة أسعار السجائر الكليوباترا

أعلنت “إيسترن كومباني”، عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بداية من يوم غدا السبت 17 فبراير الجاري، وأرجعت الزيادة التي وصفتها بالطفيفة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجاءت الزيادة بقيمة 3 جنيهات لأنواع السجائر المختلفة سواء العبوة الـ 20 سيجارة أو العبوة الـ 10 سجائر.

وأصبح سعر بيع السجائر الكليوباترا ومونديال، وبلمونت، وبوسطون، للمستهلك بعد الزيادة، 30 جنيها، أما سعر عبوة الكليوباترا بوكس الـ 10 سجائر 22 جنيهاً.

كما أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، عن وصول سعر سجائر فايسروي/بال مال إلى 50 جنيهاً، بالإضافة لرفع سعر باقي منتجات الشركة من السيجار والمعسل والغليون ودخان الشعر، بنسب مختلفة.

جدول بأسعار السجائر في مصر بعد الزيادة

سعر سجائر فايسروي 50 جنيها

سعر سجائر بوسطن 50 جنيها

سعر سجائر سوفت 50 جنيها

سعر سجائر كليوباترا 30 جنيها

سعر سجائر بوكس 50 جنيها

سعر سجائر بال مال 50 جنيها

رئيس “إيسترن كومباني” يبرر زيادة أسعار السجائر في مصر

برر هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة، الزيادة التي أقرتها الشركة، قائلا إن الشركة قررت تطبيق زيادة “طفيفة” في أسعار منتجاتها المختلفة، على الرغم من الزيادة الضخمة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية.

أسعار السجائر في مصر بعد زيادة شركة فيليب موريس سعر منتجاتها

سبقت شركة فيلب موريس مصر، الشركة السرقية إلى زيادة أسعار السجائر في مصر، حيث شملت الزيادة جميع منتجاتها من التبغ المسخن “HEETS” و”TEREA”، بالإضافة إلى كل أنواع السجائر التقليدية التابعة لها مثل سجائر ميريت بأنواعها المختلفة، وسحائر مارلبورو والسجائر من نوع إل آند إم بأنواعها الثلاثة.

وقال بيان الشركة، إن الأنواع المختلفة لسجائر ميريت وصل سعرها من 74 جنيها إلى 85 جنيها للعبوة الواحدة الـ 20 سيجارة، ووصل سعر السجائر المارلبورو إلى 79 جنيها بعدما كانت تباع بنحو 69 جنيها للعبوة الواحدة، فيما وصل سعر سحائر L &M إلى 59 جنيها بدلا من 50 جنيها.

جدول أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة

سعر سجائر ميريت 85 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو 79 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد 69 جنيها.

سعر سجائر «L&M» 59 جنيها

أسعار السجائر في مصر بعد زيادة أسعار شركة أدخنة النخلة

أما شركة أدخنة النخلة، التي تنتج أنواع سجائر الوينستون والكاميل، فأعلنت عن الزيادة يوم الثلاثاء الماضي، بقيم تتراوح بين 2-8 جنيهات، وأصبح سعر سجائر وينستون بجميع ألوانها الأزرق والأحمر، والكاستر 50 جنيهاً ، أما سعر سجائر وينستون توت فبلغ 52 جنيهاً ، فيما أصبح سعر سجائر الكاميل الأصفر والأزرق نحو 57 جنيهاً ، أما سعر سجائر كاميل أكتفيت 60 جنيهاً .

جدول أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة

سعر سجائر نوع وينستون أزرق – أحمر – كاستر 50 جنيهاً

سعر سجائر نوع وينستون توت 52 جنيهاً

سعر سجائر نوع كاميل أصفر – أزرق 57 جنيهاً

سعر سجائر نوع كاميل أكتفيت 60 جنيهاً

أسعار السجائر في مصر بعد زيادة شركة المنصور سعر منتجاتها

أما شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، التي تعتبر الوكيل الحصري لشركة “إمبريال توباكو” العالمية في مصر، فأعلنت زيادة أسعار سجائرئها بقيمة تتراوح من 2 إلى 10 جنيهات.

وشملت الزيادة التي أقرتها الشركة أنواع دافيدوف وتايم ومانشيستر.

جدول أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة

سعر سجائر نوع دافيدوف كلاسيك – جولد – وايت 84 جنيهًا

سعر سجائر نوع سيملز جولد 84 جنيهًا

سعر سجائر نوع تايم 44 جنيها

سعر سجائر مانشيستر 39 جنيها

وفاة 8 ملايين شخص سنويًا بسبب التدخين

يعتبر التدخين أحد أهم مسببات الوفاة في العالم، وفقا لتقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويًا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استهلاك التبغ، من خلال زيادة الضرائب على منتجات التبغ وتشديد القوانين التي تُحظر التدخين في الأماكن العامة.