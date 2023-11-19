أسعار الحديد في مصر تتخطى 41 ألف جنيه للطن

تتفاوت أسعار الحديد في مصر، حيث تتراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 36.500 جنيهاً و41.677 ألف جنيه.

ونشرت بوابة السلع المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء المصري قائمة أسعار الحديد في مصر اليوم الموافق 19 نوفمبر التي تختلف من شركة إلى أخرى.

وشهدت أسعار الحديد تراجعاً قياسياً يوم الجمعة الماضي مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية حيث انخفض سعر طن الحديد إلى 1500 جنيه.

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر ما بين 2000 إلى 2100 جنيه للطن الواحد بحسب أسعار اليوم بحسب بوابة السلع.

أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 19 نوفمبر

سعر طن حديد عز 40.677 جنيها.

سعر طن حديد المصريين 39000 جنيه

سعر طن حديد الكومى 37000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 37000 جنيه.

سعر طن حديد عطية 38000 جنيه.

سعر طن حديد الاستثماري 38.583 جنيه.

سعر طن حديد العشري 37000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 37000 جنيه.

سعر طن طن حديد بشاي 41000 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 37000 جنيه.

سعر طن حديد مصر سبيل 36500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر

سعر طن أسمنت المسلح 2100 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان 2080 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت النصر 2080 جنيها.

العوامل المؤثرة في سعر طن الحديد في مصر

تتحدد الأسعار في مصر بسبب بعض العوامل الرئيسة هي:

سياسة الطلب والعرض: كلما زاد الطلب على الحديد زاد السعر، والعكس صحيح، فإن نقص المعروض كذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

سعر صرف الدولار الأمريكي: استيراد المواد الخام للتصنيع يكون بالدولار وسعر صرف الدولار يتحكم في أسعار مواد البناء.

سعر المواد الخام العالمية: يرتفع سعر الحديد، وينخفض طبقاً للأسعار العالمية وبالتالي تعتمد الأسعار على أسعار المواد الخام العالمية.

تكلفة الإنتاج: تكلفة عملية الصناعة تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج الحديد والعمال والنقل والرسوم الأخرى.

هل سينخفض سعر الحديد في مصر؟

لا أحد يستطيع التوقع بانخفاض أو ارتفاع أسعار الحديد، وذلك وفقاً للفترة الماضية التي شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسعار.

وهنالك العديد من العوامل التي تسهم في تغير الأسعار في مصر وهي تكلفة الإنتاج والعرض والطلب بالإضافة إلى أسعار الدولار في مصر.

وترتبط الأسعار عادة بأسعار الدولار الذي يعتبر من أهم المؤشرات في تغير السعر.

زيادات كبيرة في أسعار الحديد في مصر

شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت في، أواخر الشهر الماضي أن أسعار الحديد بالأسواق المحلية شهدت زيادات كبيرة.

وأرجعت الشعبة تخطى سعر الطن 38 ألف جنيه، إلى رفع بعض الشركات أسعار الحديد إلى ثلاثة آلاف جنيه جنيه للطن.

وأقرت بأن ارتفاع الطلب على الحديد، هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

كما أرجعت الشعبة ارتفاع أسعار الحديد في مصر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع.

وترى الشعبة أن الزيادات التي شهدها سعر الدولار، تجعل الرؤية غامضة بالنسبة إلى الأسعار المستقبلية.