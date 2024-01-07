ارتفاع أسعار البن عالمياً 15% بسبب مشكلات الشحن

تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار البن عالمياً بسبب مشكلات الشحن، حيث تُنقل هذه السلع الزراعية عادةً في حاويات.

وقالت المنظمة الدولية للقهوة (ICO) ، إن شركات الشحن التي تنقل القهوة في حاويات رفعت أسعار الشحن على بعض الطرق البحرية نتيجة الهجمات في البحر الأحمر والتي أجبرت السفن على تغيير مسارها ، بحسب موقع ذا إيكونمست تايمز.

تغير مسارات السفن يؤدي ارتفاع أسعار البن عالمياً

وقالت المنظمة الدولية للقهوة في تقرير إن الوضع في المنطقة دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مسارات رحلاتها لتقليل المخاطر.

وأضافت: “وبالتالي، بالنسبة للقهوة القادمة من جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا إلى أوروبا، تشمل العواقب غير المقصودة ارتفاعًا في تكاليف الشحن حيث أدخلت بعض شركات الشحن رسومًا إضافية لحساب زمن العبور الممتد الآن.”

أرتفاع أسعار البن 15 بالمائة

ومن جانبه، أرجع حسن فوزي، رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار البن في البورصة العالمية خلال الفترة الراهنة نتيجة نقص محصول البن في فيتنام بنسبة 15 بالمائة وهي من أكبر دول العالم تصديرًا للبن بعد البرازيل.

أرجع فوزي خلال تصريحات متلفزة، ارتفاع أسعار البن مؤخرًا إلى ارتفاع رسوم الشحن بمقدار الضعف، إثر التوترات في البحر الأحمر، الأمر الذي يجبر السفن إلى تغيير مساراتها لطرق أخرى، وبالتالي تزيد تكلفة النقل.

ويشتري الأوروبيون الكثير من القهوة من دول آسيوية مثل فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وإندونيسيا. كما يشترون قهوة عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق إفريقيا.

وستستغرق السفن التي تتخذ طريقًا دائريًا عبر رأس الرجاء الصالح وقتًا أطول للوصول إلى الوجهات، مما يؤدي إلى تأخيرات في التدفق العالمي للحاويات.

ارتفاع تكاليف شحن البن وجميع الصناعات في العالم

تأثرت جميع الصناعات تقريباً بارتفاع تكاليف الشحن، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام، ولم يكن القهوة استثناءً.

تسببت عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الصين في تعطيل سلسلة التوريد العالمية، مما يعني أن السلع لم تعد قادرة على الوصول إلى المناطق التي تحتاج إليها.

كما شهدت موانئ ومستودعات البضائع في أمريكا الشمالية وأوروبا اضطرابات كبيرة في القوى العاملة بسبب القيود المرتبطة بالجائحة، الأمر الذي أدى إلى تراكم حاويات الشحن.

وعندما بدأت الصين في التعافي وكانت مستعدة لنقل البضائع، كان هناك نقص حاد في الحاويات لنقلها.

أصبحت الحرب في أوكرانيا أيضًا عاملاً رئيسيًا يؤثر على تكلفة الغذاء والشحن. كما أن الحرب مسؤولة عن ارتفاع تكلفة الأسمدة بشكل كبير، وتنتقل هذه التكلفة في النهاية من منتجي القهوة إلى المحامص.