أسعار الأغذية في العالم تتراجع لأدنى مستوى منذ عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تشرين الأول / أكتوبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجّل تراجعاً معتدلًا في أكتوبر ، أي بانخفاض بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه المسجّل في سبتمبر، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعاً.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 120.6 نقطة في أكتوبر، أي بانخفاض بنسبة 10.9 في المائة عن قيمته في السنة السابقة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0 في المائة عن مستواه المسجّل في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الأرزّ الدولية بنسبة 2.0 في المائة بفعل الطلب العالمي السلبي عموماً على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 في المائة، بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتداد المنافسة بين المصدّرين. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة عن مستواه المسجّل في سبتمبر، إذ أدّى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي، إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوّار الشمس وزيت بذور اللفت. وقد ارتفعت أسعار زيت الصويا مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.2 في المائة وإن بقي أعلى بنسبة 46.6 في المائة عن مستواه المسجّل في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان التراجع المسجّل في شهر أكتوبر مدفوعاً بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، غير أنّ المخاوف بشأن التوقعات بتقلّص الإمدادات العالمية في السنة المقبلة أدّت إلى كبح انخفاض الأسعار.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة في ظلّ ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار الدولية للحم الخنزير، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر، بعد تراجع دام تسعة أشهر. فسجّلت الأسعار العالمية للحليب المجفّف الزيادة الأكبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، وبعض المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية الناجمة عن ظاهرة النينيو على إنتاج الحليب في المستقبل في أوسيانيا.

وفرة المخزون العالمي من الحبوب

وقامت المنظمة في إصدار جديد للموجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها نشر اليوم الجمعة أيضاً، بالإبقاء على توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب عند 819 2 مليون طن، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق.

كما عُدّلت بعض الأرقام على مستوى البلدان، ولا سيما زيادة إنتاج الحبوب الخشنة في الصين ومعظم غرب أفريقيا، وخفض التوقعات بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما رُفع إنتاج القمح المتوقع لكل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما خُفّض للاتحاد الأوروبي وكازاخستان. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي من الأرز في الفترة 2023/2024 زيادة طفيفة مقارنة بالفترة السابقة. وتشمل التنقيحات الجديدة رفع مستوى الإنتاج الهندي، الأمر الذي يعوّض بشكل أكثر من كافٍ عن العديد من التنقيحات الأخرى، وخاصة الخفض الإضافي للإنتاج المتوقع في إندونيسيا.

ومن المتوقع أن يبلغ الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2023/2024 ما مقداره 810,2 مليون طن، مع توقع أن يتجاوز الاستخدام الإجمالي للقمح والحبوب الخشنة على السواء مستوياته المسجّلة في الفترة 2022/2023، فيما يُرتقب أن يبقى معدل استخدام الأرز عند مستواه المسجّل في الموسم السابق.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المخزون إلى المستخدَم من الحبوب في العالم خلال الفترة 2023/2024 30.7 في المائة، ما يمثل “حالة إمدادات مريحة من منظور تاريخي “، فتكون أعلى بشكل طفيف من مستواها في العام السابق البالغة نسبته 30.5 في المائة، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة العالمية في الحبوب 469 مليون طن خلال الفترة 2023/2024، وهو ما يمثل تراجعاً نسبته 1.6 في المائة عن العام السابق.