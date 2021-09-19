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Posted inأسواق المال

الاستثمارات الزراعية في السعودية تحقق نمواً بنسبة 400%

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة فلورنسا الإيطالية، على نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث يجسد الاهتمام الذي تحظى به فئة صغار المزارعين من قبل الدولة، إذ بلغ ما اُعتُمِدَ لهذا البرنامج ( 3.2 ) مليارات دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الاستثمارات الزراعية في السعودية تحقق نمواً بنسبة 400%
الاستثمارات الزراعية في السعودية تحقق نمواً بنسبة 400%

وبيّن معاليه أن الاستثمارات الزراعية في المملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو (400%)،ما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام.

وعلى صعيد دور المملكة في مكافحة الجوع، أشار معاليه أنه امتداداً لإسهامات المملكة الإنسانية، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية بتقديم المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة.

كما تحدَّث معاليه عن تحول المملكة إلى الأساليب التقنية الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي، وذلك من خلال الوسائل وقنوات التواصل الإلكترونية، بهدف للوصول لأكبر شريحة من المزارعين بطريقة أسرع وأكفأ.

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