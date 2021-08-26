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Posted inأسواق المال

السعودية: خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق خدمة جديدة لأصحاب الشركات تمكنهم من الحصول على نسخة إلكترونية مترجمة من عقود التأسيس باللغة الإنجليزية بشكل فوري.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا
الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة والمتحدثين بغير اللغة العربية

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تختصر الوقت والجهد وتسهل ممارسة الأعمال التجارية وتهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة والمتحدثين بغير اللغة العربية دون الحاجة لمراجعة مكاتب ترجمة خارجية بما يسهم في تطوير عملية التعاون العالمي لتوفير الاحتياجات المطلوبة للأعمال التجارية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة لدعم وتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي ودعم المنشآت التجارية.

وللاستفادة من الخدمة تدعو الوزارة المستفيدين إلى الدخول على رابط الخدمات الموحد: https://mc.gov.sa/ .

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