9,4 مليار أرباح الاتصالات السعودية بارتفاع 8,2%

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” بنسبة 8,2% إلى 9,4 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 8,2 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2021.

ويعود ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 3,068 مليار ريال سعودي والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 3,086 مليار ريال سعودي.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 890 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 622 مليون ريال سعودي ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 307 ملايين ريال سعودي والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 39 مليون ريال سعودي.

وارتفعت إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1,297 مليار ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (1,288) مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 82 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ (1,259) مليار ريال سعودي خلال الفترة مقابل لا شيء للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لاحد استثماراتها الرئيسية في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.

وارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” بنسبة 21% إلى 3.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2022 مقابل 3,1 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات 732 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات 939 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص إلتزام محتمل بـ 1.07 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح 1.67 مليار ريال .