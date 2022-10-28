57,5 مليار درهم طلبات اكتتاب شركة بيانات بتغطية 90 مرة المعروض

أعلنت «بيانات إيه اي بي إل سي»، عن إتمام تسجيل أوامر الاكتتاب والإجراءات المصاحبة لطرحها العام في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد سعر الطرح عند 1,10 درهم للسهم العادي بقيمة إجمالية لأسهم الطرح تبلغ 628,57 مليون درهم، بما يعادل 22,22% من رأس مال شركة بيانات لدى الإدراج.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح 57,5 مليار درهم مع تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 379 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين و90 مرة في المجموع العام. وبتاريخ 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022، تم تجاوز حد الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين المحترفين، التي شملت 534,285,715 سهماً، بمقدار 41 مرة خلال ساعات من بدء فترة الاكتتاب.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الإقبال الكبير على طرحنا يعكس الثقة الواضحة من قبل المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المزدهر بدولة الإمارات. ويمنحنا الطرح العام الأولي الفرصة لمشاركة نجاحنا مع الجمهور الأوسع نطاقًا، ومواصلة ابتكار حلول عالية المستوى مدعومة بمسار نمو قوي. نترقب بكل حماس بدء رحلتنا كشركة مُدرجة، ما سيعمل على ترسيخ مكانة شركة بيانات كشركة رائدة في المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة: نشرع في مرحلة جاذبة من النمو تحقق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل من خلال استراتيجية الابتكار والبحث والتطوير، مع رؤية واضحة لتحقيق حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية المتقدمة القابلة للتنفيذ من الناحية التجارية. إن الإقبال القوي على الطرح العام الأولي، والذي تجاوز حد الاكتتاب فيه بمقدار 90 مرة، هو دليل فعلي على قوة نموذج الأعمال والوضع المالي لشركة بيانات، ونتطلع إلى اصطحاب مستثمرينا الجدد في رحلة لتحقيق المزيد من النمو.

ومن المتوقع أن يتم الإدراج وبدء التداول في أسهم شركة بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022، بعد الحصول على الموافقات النهائية تحت الرمز «Bayanat» . وسوف تصبح شركة بيانات رسمياً بعد إدراج أسهمها، شركة التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة المعلومات الجيومكانية المدرجة الوحيدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولدى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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