5 آلاف مليونير انتقلوا للإقامة بالإمارات في 2023

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من استقطاب نحو 5 آلاف مليونير للإقامة والعيش بها خلال عام 2023، وفقا لتصريحات مسؤول إماراتي رفيع المستوى.

وقال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، إن اتفاقيات التجارية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عدد من الدول لم يظهر بعد تأثيرها المباشر في انتقال المليونيرات والسلع إلى بلاده.

وأشار في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2024″، أن دولة الإمارات تسعى للوصول إلى 90% من التجارة العالمية، مؤكدا على تركيز بلاده على مناطق معينة من العالم مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وبعض مناطق الشرق الأقصى.

وفقا للبيانات الرسمية ارتفع عدد المليونيرات في دولة الإمارات بنسبة 42% في عام 2023، على أساس سنوي بعد أن بلغ عددهم نحو 3500 مليونير في عام 2022.

وتوقع تقرير مؤسسة “هنلي أند بارتنرز” الصادر في يونيو/حزيران من عام 2023، أن تستقطب دولة الإمارات 4500 مليونير خلال 2023.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الجاذبة للمليونيرات حول العالم، بينما احتلت أستراليا المرتبة الأولى عالميا بنحو 5200 مليونير.

وتمكنت مدينة دبي من احتلال المركز 23 عالميا بين المدن الأكثر شعبية للأثرياء حول العالم، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 18% في عدد الأثرياء خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2022.

وتوقعت شركة “نايت فرانك” للاستشارات في تقرير لها زيادة عدد الأثرياء في الإمارات بحلول عام 2026 بنحو 39%، بينما توقعت شركة “سنشري فايننشال” للاستشارات المالية، أن تصل الثروة المالية في دولة الإمارات نحو تريليون دولار في عام 2026، صعودا من نحو 700 مليار دولار في عام 2023.

ويرجع الخبراء تزايد أعداد الأثرياء القادمين إلى دولة الإمارات لعدة أسباب، منها الصمود الاقتصادي في مواجهة المتغيرات العالمية، حيث أثبتت دولة الإمارات مرونة في التعامل مع التحديات العالمية بداية من جائحة كورونا مرورا بحرب روسيا وأوكرانيا وصولا للصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل وجود قطاع غير نفطي قوي ومتنوع ساعد في تحقيق نمو بلغ 7.9 في عام 2022 رغم تحديدات الوباء.