تمارا تعلن شراكتها مع ايكيا عبر خيار الدفع على 6 دفعات

سيسمح خيار الدفع على 6 دفعات لعملاء ايكيا بالشراء عبر الإنترنت وتقسيم فواتيرهم إلى 6 دفعات، بدون فوائد أو رسوم إضافية. وتهدف تمارا من خلال هذه الميزة إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم بدائل مريحة للدفع مع ضمان أفضل قيمة إضافية إلى ايكيا. ستسمح هذه الشراكة مع مجموعة السليمان بتوسيع خدمة تمارا إلى ايكيا البحرين قريباً.

في أبريل 2021، وضمن جولة تمويلية لسلسة التمويل أ (Series A) بقيمة 110 مليون دولار بقيادة شركة Checkout.com، وسّعت تمارا نطاق عروضها لتشمل عمليات الشراء داخل الفروع عبر تطبيقها للهاتف المحمول وأطلقت خدماتها في الإمارات العربية المتحدة.

ومن ناحية أخرى، فإن ايكيا، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة وتأثيث المنزل لديها أكثر من 500 معرض حول العالم، وبلغت قيمة مبيعاتها في عام 2020 حوالي 46.4 مليار دولار. في عام 1983 تأسست ايكيا السعودية عن طريق مجموعة السليمان، وتمتلك حالياً 8 نقاط التقاء بالعملاء في السعودية و البحرين، ما بين معارض ومراكز طلب واستلام بالإضافة إلى منصة متقدمة للتسوق الالكتروني، مما يجذب أكثر من 20 مليون زائر سنوياً.

“نقوم في تمارا بتأسيس بنية تحتية قوية تتيح لنا تخصيص منتجاتنا وتحسينها لإعطاء أفضل قيمة لشركائنا وعملائهم”. وأضاف: “نحن فخورون لتقديم خيارات دفع جديدة لعملاء ايكيا في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيتيح لهم اتخاذ الخيارات التي تناسب أحلامهم وتطلعاتهم، وتمكينهم من الدفع بطريقة بسيطة ومناسبة دون تكلفة إضافية”.

وقال عمر مغربل، المدير التجاري في ايكيا السعودية: “إن تمكين حياة أفضل كل يوم لعملائنا هو أساس كل ما نقوم به. ولا شك أن الشراكة مع تمارا ستوفر لهم طريقة سهلة للتسوّق في ايكيا والاستمرار في شراء حلول تأثيث المنزل التي يحبونها بكل سهولة”.

وتعد تمارا شركة التقنية المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً في العالم العربي الحاصلة على تصريح من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً. تأسست الشركة عام 2020 وتتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها. تعمل تمارا الآن في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت من خلال منتجين رئيسيين: “الدفع بعد 30 يومًا”، و”الدفع على 3 دفعات” أو “على 6 دفعات”، والتي تتوفر عبر الإنترنت وفي الفروع داخل المتاجر من خلال تطبيق تمارا للعملاء.

https://tamara.co

في المقابل تتمثل رؤية ايكيا في ابتكار حياة يومية أفضل للكثير من الناس.

وتتمثل فكرة ايكيا التجارية في تقديم أثاث عملي، جيد التصميم، عالي الجودة وبأسعار معقولة، حيث يتم إنتاجه مع مراعاة الناس والجانب البيئي.

وهناك أكثر من 200,000 زملاء عمل ومئات الشركات لمُلاّك مختلفين في جميع أنحاء العالم يعملون تحت مظلة علامة ايكيا التجارية. إنها علامة تجارية واحدة، لكنها تصل إلى ملايين القلوب والمنازل. وسلسلة القيمة في ايكيا فريدة من نوعها، فهي تشمل جميع المراحل بدءاً من تطوير المنتجات والتصميم والتوريد والتصنيع والبيع – وبالطبع، تبدأ وتنتهي مع عملاء ايكيا.