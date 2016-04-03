السوق السعودي يبدأ اليوم أوقات التداول من الـ10 صباحاً حتى الـ3 ظهراً

تبدأ السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 أبريل/نيسان 2016 العمل بأوقات التداول الجديدة في سوق الأسهم السعودي الذي يعد أكبر بورصة في المنطقة العربية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، غيرت هيئة السوق المالية أوقات التداول لتبدأ بتمام الـ10 صباحاً وتنتهي في 3 ظهراً أي لمدة 5 ساعات، على أن يستمر العمل بنفس أيام التداول المعمول بها حالياً وهي من الأحد إلى الخميس كالتالي:

1- فترة ما قبل التداول وهي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر وفي هذه الفترة لا يمكن تنفيذ الأوامر التي تم إدخالها، وتبدأ من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

2- فترة التداول وهي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، ويتم خلالها تنفيذ الأوامر في السوق، وتبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً.

3 – فترة ما بعد التداول وهي الفترة التي لا يمكن فيها إدخال أو تعديل أسعار أوامر البيع والشراء أو كمياتها إلا أنه يمكن إلغاء الأوامر المدخلة والغير منفذة خلال فترة التداول أو تعديل تاريخ صلاحيتها، وتبدأ من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً.

وكانت أوقات التداول الماضية من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 3:30 ظهرا قد اعتمدت اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2006، بعد أن كانت التداولات قبلها تتم خلال فترتين الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهراً ثم الفترة الثانية من 4:30 عصراً حتى الـ6:30 مساء.