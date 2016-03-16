إيهاب خليل رئيساً لوحدة الخدمات المالية لكبار المستثمرين والأسهم الخاصة في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بالشرق الأوسط

أعلنت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال، عن تعيينها إيهاب خليل شريكاً ومديراً إدارياً لوحدة الخدمات المالية لكبار المستثمرين والأسهم الخاصة.

ووفقاً لبيان تلقى ريبيان بزنس نسخة منه، سيعمل إيهاب خليل في مكاتب المجموعة بدبي، حيث سيقوم من خلال منصبه الجديد بتقديم باقة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لعدد كبير من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمصارف والشركات العائلية على المستوى الإقليمي.

ولخليل خبرة واسعة في مجال صياغة الاستراتيجيات المؤسسية والاستثمارية، واستراتيجيات تخصيص الأصول، وتقييم محافظ الاستثمار وإعادة هيكلتها، وتدابير العناية الواجبة، والدعم في مجال عمليات الاستحواذ والاندماج، ومشاريع التطوير واسعة النطاق، وحوكمة الشركات.

وقال يورغ هيلدبراندت، الشريك الإداري لمجموعة بوسطن الاستشارية بالشرق الأوسط “يأتي تعيين خليل ضمن إطار إستراتيجيتنا الشاملة لتأسيس وحدة مخصصة للخدمات المالية لكبار المستثمرين والأسهم الخاصة في الشرق الأوسط تعنى بمساعدة كبار المستثمرين الإقليميين على دفع عجلة ازدهار شركاتهم في البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتعقيد والحساسية، وفي الأسواق المتقلبة. وفي ضوء الخبرات المعمقة التي يمتلكها خليل، والتي حصدها خلال 15 عاماً من العمل، كلنا ثقة أن عملاءنا في القطاع المالي سيحظون بالدعم اللازم للتعامل مع العقبات الخاصة بقطاعاتهم والاستفادة من فرص النمو المتاحة”.

وقال إيهاب خليل “تمكنت خلال سنوات عملي الماضية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب من تكوين فهم واسع لاتجاهات السوق المختلفة التي ترسم ملامح النظم المالية في المنطقة. وأتطلع إلى المساهمة من خلال منصبي كشريك ومدير إداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج بالشرق الأوسط إلى تطوير حلول مبتكرة لعملائي، ومساعدتهم على مواصلة ريادة قطاعاتهم وضمان استدامة نموهم ونجاحهم”.

وإيهاب خليل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأميركية في بيروت، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية إنسياد.

وبحسب البيان، فإن بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) هي شركة رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال. وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات وفي جميع المناطق، بما فيها منظمات لا تسعى للربح وشركات خاصة وعامة، حيث تساعدها على تحديد الفرص لتحقيق أعلى مستويات القيمة، والتعامل مع التحديات الحرجة التي تعترضها، إلى جانب تطوير نظم العمل. وتمتلك المجموعة منهجية متخصصة قوامها الجمع بين التعمق في ديناميكيات الشركات والأسواق والتعاون الوثيق مع العميل على جميع المستويات المؤسسية.