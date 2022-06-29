400 مليون دولار قيمة تداول العملات المشفرة ببنك ساكسو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيتكوين وإيثيريوم تتصدران قائمة العملات المشفرة الأكثر تداولاً بين عملاء ساكسو بنك الإقليميين

كشف ساكسو بنك، عن تصدّر عملتي بيتكوين وإيثيريوم قائمة العملات المشفرة الأكثر تداولاً بين العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتماشي مع أحجام التداول العالمية، وذلك بعد مرور عام على إطلاق منتج عملات الفوركس المشفّرة للتداول. واستأثرت بيتكوين بـ 57% من التداولات في المنطقة ، فيما حازت إيثيريوم على 40% منها. وشكل التداول بين بيتكوين والدولار الأمريكي 45% من أحجام التداول عالمياً على المنصة، تلاه مباشرةً التداول بين إيثيريوم والدولار الأمريكي بنسبة 44%، فيما شكلت قلّة من العملات الورقية نسبة ضئيلة من أحجام التداول.

وقاربت أحجام التداول على عملات الفوركس المشفّرة 400 مليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام منذ إطلاقها، وتجاوزت أحجام التداول العالمي 3.4 مليار دولار أمريكي. وتتيح المنصة للعملاء التداول بين العملات المشفرة وعملات الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني الورقية. وشهد افتتاح التداول على المنصة في شهر مايو الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الطلب وتداول العملات المشفرة بين العملاء في المنطقة، حيث سجل شهر يناير 2022 ذروة التداولات من حيث الحجم وعدد العملاء، في ضوء زيادة ثابتة في أصول التشفير المُحتفظ بها شهرياً. وتأتي هذه النتائج في فترةٍ تشهد فيها سوق العملات المشفرة تقلبات على مستوى العالم، حيث انخفضت قيمة بيتكوين وإيثيريوم بنسبة 50% عن أعلى مستوياتهما العام الماضي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاف كوستيوخين، المالك التجاري لشريحة المتداولين: “تُظهر الأرقام الاهتمام الكبير بفئة الأصول الناشئة هذه في المنطقة، وتسلط الضوء على الثقة التي يضعها المستثمرون في إطار العمل الذي نوفره في الوقت الذي تشهد فيه السوق تطوراً مستمراً. وتضمن خدماتنا في مجال العملات الرقمية حصول العملاء على منتجات تمتثل بشكل كامل للأحكام والقوانين، وتضمن أرقى مستويات التنفيذ وأفضل الممارسات، وتشكل إطار عمل مهم في مجال يعاني من تقلبات شديدة وحاجةً إلى إصدار القوانين الناظمة”.

وتتميز دولة الإمارات بدورٍ أساسي في مجال الأصول المشفرة، حيث تحظى باهتمام كبير على مستوى المنطقة والعالم. وأشار داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى بعض أبرز التطورات الإقليمية التي تساهم في زيادة مستويات الطلب، حيث قال: “لا شك أن الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً رائداً على مستوى العالم في هذا المجال. ونشهد حالياً مستويات عالية من الاهتمام والتداول من عملائنا في هذه الفئة من الأصول الناشئة، وندرك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الوصول وتوفير الحماية القانونية وحماية المستثمرين، وهو أمر مألوف في فئات الأصول الأكثر نضجاً”.

وأضاف: “شهدت دولة الإمارات تطورات كبيرة من حيث المشهد التنظيمي فيها وأعداد مزودي الخدمات الجدد خلال العامين الماضيين، حيث وافقت الجهات التنظيمية في دبي وأبوظبي خلال الشهور الستة الماضية على أكثر من 30 رخصة لمزودي خدمات الأصول المشفرة، من بينهم جهتين مؤثرتين على مستوى العالم على منصتي باينانس وكراكن، اللتين تستعدان للانطلاق في الدولة”.

ومن الناحية التنظيمية، انضمت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة (‘virtual asset’ regulator “VARA)مؤخراً إلى الجهات المنظمة للأصول الافتراضية في دبي، حيث تغطي عملياتها الخدمات الرئيسية للعملات المشفرة وتتطلع إلى تقديم خدماتها في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس. وتشير هذه العوامل مجتمعةً إلى أن الإمارات ستواصل النمو في المجال الرقمي ومجال الأصول المشفرة في دولة الإمارات”.