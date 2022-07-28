360 مليون ريال أرباح موبايلي في الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السعودية، الخميس، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 47.5% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 360 مليون ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 244 مليون ريال أرباحها في الربع الثاني من 2021.

ووفقاً لبيان للشركة على “تداول السعودية”، فإن سبب ارتفاع أرباحه يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.6% إذ بلغ 3.9 مليار ريال، ونمو مبيعات الجملة ومبيعات قطاع الأعمال إضافة إلى نمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وأشارت “موبايلي” إلى أن تحسن الإيرادات أدى إلى رفع إجمالي الربح بنسبة 8.7% ليصل إلى 2.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام المالي 2022 بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

ولفت البيان إلى أن صافي أرباح “موبايلي” ارتفع على اساس ربعي بنسبة 12.85% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 319 مليون ريال في الربع الأول منه.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2022، صافي أرباح 679 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة بزيادة 44.47% مقارنة بصافي ربح نحو 470 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.