أشعل نادي الهلال السعودي مواقع التواصل الاجتماعي كما أشغل سوق الانتقالات الصيفية الجارية بإعلان التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادماً من صفوف باريس سان جيرمان.

حيث تخطت مشاهدات الإعلان الترويجي لانتقال اللاعب البريزيلي “نيمار” الذي ظهر على حساب “إكس” الرسمي لفريق الهلال حاجز الـ30 مليون مشاهدة بأقل من 30دقيقة من نشر الفيديو.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي فيديو ترحيبي لللاعب والذي ظهر خلاله قائلا: انا هنا في السعودية انا هلالي.

من جانب آخر شهد متجر نادي الهلال بعد توقيع الصفقة الأقوى عالمياً إقبالاً كبيراً من الجماهير للحصول على قميص “نيمار”والرقم 10.

بعد إعلان صفقة نيمار..



متجر نادي ⁧#الهلال⁩ يشهد إقبالا كبيرا من الجماهير للحصول على قمصان النادي باسم نيمار



عبر مراسل ⁧#الإخبارية⁩ سعود النشمي



⁧#الإخبارية_رياضة⁩ pic.twitter.com/opYDMz2qFA — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 15, 2023