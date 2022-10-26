%2,3 خسائر الأسهم السعودية في جلستين

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم تراجعه وبنسبة 1,46% بواقع 175,09 نقطة ليقفل عند مستوى 11798,77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6,2 مليار ريال، لتبلغ خسائر الأسهم السعودية في جلستي الثلثاء والأربعاء 2,3%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 160 مليون سهم تم تنفيذها عبر أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة فتيحي، وإسمنت الجوف، وسلامة، وشاكر، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وبن داود، وسلوشنز، ودار المعدات، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4,62% و 10%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، وإس تي سي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات إس تي سي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 223.93 نقطة ليقفل عند مستوى 19714,75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 259 ألف سهم عبر 1613 صفقة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا